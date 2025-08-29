Kütahya’da Gelen Tilki, İşçilerle Dost

KIZIL TİLKİ İŞÇİLERİN MASKOTU OLDU

Kütahya’da bulunan bir linyit işletmesinin yemekhane bölümüne yaklaşık 7 aydır her gün gelen kızıl tilki, çalışanların maskotu haline geldi. İşletmeye düzenli olarak uğrayan tilki, işçilerin ayırdığı yemeklerle besleniyor. Tavşanlı ilçesindeki Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Garp Linyitleri İşletmesi’nin yemekhane kısmına 7 ay önce gelmeye başlayan bu sevimli tilki, işçiler tarafından verilen yemekler sayesinde her gün gelir hale geldi. Aylardır hiç aksatmadan gelen bu tilki, işçilerin gözdelerinden biri oldu.

İŞÇİLER TILKİYİ BESLİYOR

Günün belirli saatlerinde düzenli olarak işletmeye uğrayan tilki, işçilerin ayırdığı yemeklerle karnını doyuruyor. Yemekhane çalışanı Kamil Yüksek, cep telefonuyla tilkinin görüntülerini paylaşarak, “Tilki 7 aydır buraya geliyor. Sürekli yanımıza gelmesine biz de şaşırıyoruz ve bizden hiç kaçmıyor. Artan yemekleri ona veriyoruz, bazen kendi cebimizden yiyecek alıp, besliyoruz. Tamamen buraya ait bir tilki oldu. Ben de hayatımda ilk kez tilki besliyorum. Çok hoş bir duygu. Kimseye zarar vermiyor, avucumuzdan bile yemek yiyor. Karnını doyurup, bazen gözden kayboluyor, sonra tekrar geliyor,” şeklinde ifadelerde bulundu.