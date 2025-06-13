Kütahya’da Glütensiz Kafe Açıldı

GLÜTENSİZ KAFE HİZMETE AÇILDI

Kütahya Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz ürünlerin sunulduğu yeni bir kafe açtı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Cumhuriyet Caddesi 30 Ağustos İş Merkezi’nde gerçekleşen açılışta, çölyak hastalarının ihtiyaçlarını karşılayacak bu önemli hizmetin hayata geçmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

AÇILIŞIN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Kahveci, glütensiz kafe için ekip arkadaşlarıyla yaklaşık 11 ay süren bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, çevre illerdeki benzer hizmetleri de incelediklerini vurguladı. Kahveci, “Kütahya’da MS hastalarıyla birlikte 6 bin civarında glütensiz beslenmesi gereken bir topluluk var. Evden dışarı çıktıklarında yiyecek bulamadıkları için belki aç kalan insanlar var. Aslında burada bir mesele var. Biz de bu çölyak hastalığını ve glüten hassasiyetini ön plana taşıyalım dedik.” şeklinde konuştu. Glütensiz kafenin bir restoran projesinin ötesinde bir empati ve anlayış projesi olduğunu belirtti.

DERESTE KAFENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Kütahya Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nuray Sayıner, Belediye Başkanı Kahveci’ye kendileri için bu kadar önemli bir çalışmayı hayata geçirdiği için teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından dua edilerek kafenin açılışı gerçekleştirildi.