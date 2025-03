Kütahya’da Hayati Aydın’dan Yardım Faaliyetleri

YARDIM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Kütahya’da bulunan Börekçiler Mahallesi’nde esnaflık yapan Hayati Aydın, 6 yıl önce başlattığı yardım faaliyetlerini sürekli olarak artırarak sürdürüyor. Aydın, iş yerinde ihtiyaç sahibi aileler için askıda ekmek uygulaması, Ramazan ayında gıda yardımı ve öğrencilere yönelik kek ile meyve suyu desteği sağlıyor. Hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen bu faaliyetler, dar gelirli vatandaşlara umut vermeye devam ediyor.

YARDIM BAŞVURULARINDA DÜŞÜŞ

Hayati Aydın, bu Ramazan’da yüzlerce aileye gıda yardımında bulunmayı hedeflediklerini ifade etti. Bununla birlikte, geçen yıllara oranla bu yıl yardım başvurularında bir düşüş yaşandığını dile getiren Aydın, hayırseverleri destek olmaya çağırdı. “Bu sene 6. yılımız. Geçen seneki gibi yoğun olmasa da dağıtımlarımız devam ediyor. Gelenleri boş çevirmemeye çalışıyoruz. Ramazan’ın bitmesine 15 gün kaldı, hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz.” dedi. Aydın, bu yıl 17 çeşit üründen oluşan yardım paketleri hazırladıklarını kaydederek, “İçinde kuru bakliyat çok fazla olmasa da kahvaltılıklar ağırlıkta. Yumurta, ekmek üstü çikolata, peynir, sucuk, zeytin gibi ürünlerin yanı sıra Ramazan’a özel hurma, Ramazan şerbeti, hazır çorba, sıvı yağ, çay, şeker, salça ve margarin de paketlere dahil.” diye ekledi.

ÖĞRENCİLERİ UNUTMUYOR

Sadece Ramazan ayında değil, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını belirten Aydın, özellikle çocuklara yönelik yardım çalışmalarına vurgu yaptı. “Okullar açıldığından kapanana kadar her gün çocuklara kek ve meyve suyu dağıtıyoruz. Hayırseverlerin katkılarıyla bu yardımları sürdürüyoruz.” diyen Aydın, bir yıldır her gün 20 ekmeği askıya bıraktıklarını belirtti. Bu yardımın pandemi döneminde başladığını ve aralıksız devam ettiğini söyledi. Aydın, yıl boyunca belirli aralıklarla gıda paketleri dağıttıklarını ama Ramazan ayında bu desteğin artırıldığını vurguladı. “Her gün 2-3 aileye yardım ulaştırıyoruz. Aileler çok mutlu, her gün dualar edip gidiyorlar. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Hayati Aydın, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için hayırseverlerden destek beklediğini belirtti.