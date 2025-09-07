Kütahya’da Hayme Ana Şenlikleri Yapıldı

HAYME ANA’YI ANMA ŞENLİKLERİ

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde düzenlenen “Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri”nin 744’üncüsü gerçekleştirildi. Osman Gazi’nin babaannesi ve Ertuğrul Gazi’nin annesi olarak bilinen Hayme Ana, “devlet ana” sıfatıyla kabri başında anıldı. Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı ile AK Parti, MHP ve CHP’nin Kütahya milletvekilleri, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal ve Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, Hayme Ana’nın türbesine ziyaret ederek dua etti.

GEÇMIŞE YOLCULUK VE ŞÜKRAN

Vali Musa Işın, törende yaptığı konuşmada, Hayme Ana’nın türbe yaptırılan ilk Türk kadını olduğunu hatırlattı. Işın, Hayme Ana’nın Osmanlı’nın kuruluşundaki katkılarına işaret ederek, “Hayme Ana, yalnızca bir obanın değil, yıllar sürecek bir imparatorluğun kutlu anası ve Türk kadınının simgesi” dedi. Hayme Ana’nın, geçmişten günümüze transfer edilen bir miras olduğunu vurgulayan Işın, “Bizler, Nene Hatunlar, Zübeyde analar ve Hayme anaların torunlarıyız. Onları unutmayacak ve yaşamlarını nesilden nesle aktaracağız” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE GÖSTERİLER

744. Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri kapsamında mehter takımı eşliğinde sembolik bir göç yürüyüşü yapıldı. Ayrıca, atlı okçuluk gösterileri ve halk oyunları da katılımcılar tarafından sergilendi. Şenliklerin sonunda, sanatçılar Seda Gökkadar ve Esra İçöz ile ünlü Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov sahne aldı ve “Dombra” şarkısını dinleyicilere sundu.