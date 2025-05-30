Kütahya’da Hayvan Pazarı Açıldı

AÇILIŞ TÖRENİ VE KATILIMCILAR

Kütahya’da Kurban Bayramı öncesinde düzenlenen canlı hayvan pazarı görkemli bir törenle hizmete girdi. Törene Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş, muhtarlar, üreticiler ve yerel halk katıldı. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bayramın dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bir dönem olduğunu belirtti. Başkan Kahveci, “Hayvan pazarımızda hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlarımız için özel olarak hazırlanan serbest alanlarımızla birlikte toplam 481 adet padokumuz bulunmaktadır. Bu yıl da pazar yerimiz 10 bin tane küçükbaş, bin 500 tane büyükbaş hayvan kapasitesiyle hemşerilerimizin kurban ibadetlerini en sağlıklı ve düzenli şekilde yerine getirebilmeleri için hazır hale getirildi,” şeklinde konuştu.

PAŞA BOĞA VE SATIŞ DETAYLARI

Kahveci’nin ardından İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez’in yaptığı dua ile pazarın açılışı resmen gerçekleştirildi. Açılış esnasında dikkat çeken bir satış da yaşandı. Enne Mahallesi’nde yaşayan hayvan üreticisi Ali Mercan’a ait olan ‘Paşa’ adlı boğa, 1 ton 200 kilogramlık ağırlığıyla 350 bin liraya satıldı. Bu boğa için toplamda 7 kişi alım yaptı ve kişi başı 50 bin lira ödendi. Ali Mercan, “Yaklaşık 80’er kilo et düşer onlara. Paşa 2,5 yaşında. Kendi çocuğumuz gibi baktık. Küçüklüğünden beri bakıyoruz,” ifadelerini kullandı.