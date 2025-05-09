Kütahya’da Hırsızlık Zanlısı Çatıda Yakalandı

KÜTAHYA’DA HIRSIZLIK ZANLISI YAKALANDI

Kütahya’da hırsızlık iddiasıyla aranan bir şüpheli, kaçtığı binanın çatısında güvenlik güçlerince yakalandı. Dumlupınar Üniversitesi’nin otopark alanında bulunan araçtan çalıntı malzeme aldığı belirlenen G.G. isimli şahıs, güvenlik görevlileri tarafından fark edilince kaçmaya başladı.

KOVALAMACA SONUCU ÇATIDA YAKALANDI

Şüpheli, kovalamaca sonucu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan marangoz atölyesinin çatısına çıktı. Olay yerine gelen itfaiye merdiveni ile aşağıya indirilen G.G.’nin yapılan üst aramasında, çaldığı iddia edilen malzemeler ele geçirildi. Ayrıca, şüphelinin farklı tarihlerde birçok araçtan hırsızlık yaptığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu çalınan tüm malzemeler sıfırdan sahiplerine iade edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan G.G. hakkında adli işlem başlatıldı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili daha fazla detay elde edilip, gerekli soruşturmaların devam ettiği bildirildi.