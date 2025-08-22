Kütahya’da İhtida Merasimi Yapıldı

İHTİDA MERASİMİ GERÇEKLEŞTİ

Kütahya İl Müftülüğü’nde düzenlenen merasimde, Alman vatandaşı Nico Jermaine Lather Müslüman olarak “Kerem” adını aldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez, İslam dininin temel esasları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Duygusal anların yaşandığı merasimde, Nico Jermaine Lather Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İHTİDA BELGESİ VE HEDİYELER

Merasimin ardından İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Kerem’e Müslüman olduğunu belgeleyen İhtida Belgesi’ni takdim etti. Ayrıca, Kerem’e Kur’an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Almanca Kur’an-ı Kerim meali hediye edildi. Kütahya İl Müftülüğü, Kerem’in yeni hayatında huzur ve mutluluk bulması temennisinde bulundu.