Kütahya’da İhtida Merasimi Yapıldı

İHTİDA MERASİMİ GERÇEKLEŞTİ

Kütahya İl Müftülüğü’nde düzenlenen merasimde, Alman vatandaşı Nico Jermaine Lather Müslüman olarak “Kerem” adını aldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez, İslam dininin temel esasları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Duygusal anların yaşandığı merasimde, Nico Jermaine Lather Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İHTİDA BELGESİ VE HEDİYELER

Merasimin ardından İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Kerem’e Müslüman olduğunu belgeleyen İhtida Belgesi’ni takdim etti. Ayrıca, Kerem’e Kur’an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Almanca Kur’an-ı Kerim meali hediye edildi. Kütahya İl Müftülüğü, Kerem’in yeni hayatında huzur ve mutluluk bulması temennisinde bulundu.

Mustafakemalpaşa’da Tarım Sayımı Devam Ediyor

Mustafakemalpaşa'da gerçekleştirilen 2025 Genel Tarım Sayımı'na çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK iş birliğiyle tarımsal veriler toplanıyor.
Gaziosmanpaşa’da Yangın Paniğe Yol Açtı

Gaziosmanpaşa'daki Özel Duygu Hastanesi'nin sistem odasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Hastalar ve sağlık personeli güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor.

