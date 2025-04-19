Kütahya’da İki Araç Çarpıştı, 7 Yaralı

DOMANİÇ’TE OTOBİL KAZASI

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yaşanan trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve bu olay sonucunda 7 kişi yaralandı. Ramazan Yeşilyaprak (62) yönetimindeki 43 YA 252 plakalı araç, Domaniç çevre yolundaki Jandarma Kavşağı’nda Aziz Acarer (62) yönetimindeki 43 ACD 663 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZADA YARALANANLAR

Kaza sonrası yaralanan kişiler arasında Elif Yeşilyaprak (57), Neslihan Yeşilyaprak (85), Emine Acarer (61), Bahadır Acarer (33) ile birlikte Hanife Demircan, Elif Demircan ve Esma Demircan bulunuyor. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirerek, onları Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ve Domaniç İlçe Hastanesi’ne kaldırdı.