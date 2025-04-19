Kütahya’da İki Araç Çarpıştı, 7 Yaralı

KAZA YERİNDE YARALANANLAR

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç Tavşanlı Karayolu, Jandarma Kavşağı’nda gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, Ramazan Y. (62) yönetimindeki 43 YA 252 plakalı otomobil, Aziz A. (62) idaresindeki 43 ACD 663 plakalı araçla çarpıştı. Bu kazada yaralananlar arasında Elif Y. (57), Neslihan Y. (85), diğer araçta bulunan Emine A. (61), Bahadır A. (33), Hanife D., Elif D. ve Esma D. yer alıyor.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE SEVK

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onları Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ile Domaniç İlçe Hastanesi’ne sevk etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.