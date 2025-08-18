Kütahya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Trafik Kazası Detayları

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, Hisarcık-Simav karayolunun ilçe girişindeki kavşakta, F.E. (34) yönetimindeki 43 AAL 466 plakalı otomobil ile H.G. (72) yönetimindeki 43 PD 875 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Yaralıların Durumu

Kazadan sonra yaralanan sürücüler F.E. ve H.G. olay yerine ulaşan 112 acil servis ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine götürüldü ve burada tedavi altına alındılar.

Polis Soruşturması

Polis ekipleri, kazanın nedenini anlamak için olayla ilgili inceleme başlatmış durumda.