Kütahya’da İki Servis Minibüsü Çarpıştı

KAZADA YARALANANLARIN DURUMU İYİ

Kütahya’da iki okul servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5’i anaokulu çağında özel eğitim gören çocuk olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıyan bir kazayla gerçekleştirildi. Kaza, Fuatpaşa Mahallesi 10’uncu Sokak’ta meydana geldi. İçerisinde öğrenci bulunmayan A.A. idaresindeki 43 S 0372 plakalı okul servis minibüsü ile S.D. yönetimindeki 43 S 0588 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı. Kontrolün kaybolduğu S.D. yönetimindeki araç, yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı.

KAZADA YARALANANLAR

Bu kazada, sürücü S.D., araçta bulunan servis rehberi M.S. ve özel eğitim gören anaokulu öğrencileri K.K. (6), E.S.Z. (6), Y.U. (6), M.Y. (6) ve B.K. (6) yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından hemen yakındaki sağlık ocağına götürüldü. İlk müdahaleleri burada yapılan 5’i çocuk toplamda 7 yaralı, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne taşınarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çarpışma anı ve özel eğitim öğrencilerini taşıyan okul servisinin devrilmekten kurtulduğu anlar açıkça görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.