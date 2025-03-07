Kütahya’da İplik Yüklü Tırda Yangın Çıktı

KÜTAHYA’DA TIRDAKİ YANGIN ZORLA SÖNDÜRÜLDÜ

Kütahya’da seyir halindeki iplik yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda güçlükle söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Uşak’tan İstanbul’a iplik taşıyan E.G. kontrolündeki 34 YHG 64 plakalı tır, Kütahya-Eskişehir Karayolu’nun 20. kilometresinde alev aldı. Sürücü, yangını fark eder etmez aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KÜTAHYA-ESKİŞEHİR KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

İhbar sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi. Ekiplerin bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tır hurda yığını haline geldi. Yangın sebebiyle Kütahya-Eskişehir Karayolu bir süreliğine kapatıldı ve bu durum uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.