Kütahya’da İşçi Çıkarmalar Protesto Edildi

PROTESTO EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kütahya’da belediye işçilerinin işten çıkarılması, HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası tarafından protesto edildi. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Kütahya Belediyesi’nin hizmet binası önünde düzenlenen eylemde, geçen yılın mart ayından bu yana haksız uygulamalarla yaklaşık 300 üyenin istifa ettirildiğini savundu. Özdemir, emeklilik ile ilgili yaşanan sıkıntılara da dikkat çekti.

EMEKLİLİK DİLEKÇELERİ ZORLA ALINDI

Şubat ayında 65 çalışana, rızaları olmadan emeklilik dilekçeleri imzalatıldığını kaydeden Özdemir, “Emekli olmak istemeyenler 9 Nisan’da işten çıkarıldı. Yasal olarak bu yıl zorunlu emekli oldukları için emekli maaşlarında yüzde 30-35 arasında kayıpları oldu. 30 Nisan’da 11 işçimiz daha işten çıkarıldı. Arkadaşlarımız, işten çıkarıldıklarını akşam saatlerinde evlerinde aileleriyle birlikteyken mesaj yoluyla öğrenmek zorunda kaldılar. Çıkarılan işçiler arasında yeni doğum yapmaları nedeniyle kısmi çalışan arkadaşlarımız da mağdur oldu.” şeklinde konuştu.

İŞTEN ÇIKARMA SAYISI ARTABİLİR

Özdemir, işten çıkarılmaların devam edeceği yönünde duyumlar aldıklarını ve sayılarının 300-400’ü bulabileceğini ifade etti. İşten çıkarılan her çalışanın, işe dönüş davalarını sendika olarak ücretsiz üstleneceklerini belirten Özdemir, “Her türlü hukuk mücadelesinde, geçmişte olduğu gibi yanlarında olacağız. Vicdansız ve merhametsiz işçi çıkarılmasına karşı direneceğiz. Sayın Başkan, seçimden önce verdiğiniz sözü hatırlayın ve ona göre davranın. İşçiyi, emekçiyi karşınıza alarak hizmet edemezsiniz.” diye ekledi.