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Kütahya’da İşçi Yüksekten Düştü, Öldü

İŞCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kütahya’nın Emet ilçesinde Bor İşletmesinde yapılan reaksiyon ünitesi inşaatında çalışan 21 yaşındaki işçi, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevli Ramazan Karakaya, çatı montajı sırasında dengesini kaybedip aşağıya düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Karakaya, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ramazan Karakaya’nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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