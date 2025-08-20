Kütahya’da Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONU SONUCU KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Kütahya’da, polis ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda pek çok cinsel içerikli kaçak malzeme bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla ilgili suçların önlenmesi amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetler çerçevesinde, cinsel içerikli kaçak ürünler satan bir iş yerini hedef aldı.

YAPILAN ARAMALARDA CİDDİ BULGULAR ELDE EDİLDİ

Gerçekleştirilen aramada; 50 adet cinsel içerikli macun, 24 adet cinsel içerikli hap ve 5 adet sprey gibi bir dizi kaçak ürün ele geçildi. Olayla ilgili olarak şüpheli kişinin hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.