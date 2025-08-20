Haberler

Kütahya’da Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONU SONUCU KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Kütahya’da, polis ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda pek çok cinsel içerikli kaçak malzeme bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla ilgili suçların önlenmesi amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetler çerçevesinde, cinsel içerikli kaçak ürünler satan bir iş yerini hedef aldı.

YAPILAN ARAMALARDA CİDDİ BULGULAR ELDE EDİLDİ

Gerçekleştirilen aramada; 50 adet cinsel içerikli macun, 24 adet cinsel içerikli hap ve 5 adet sprey gibi bir dizi kaçak ürün ele geçildi. Olayla ilgili olarak şüpheli kişinin hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Bakan Güler, Şırnak’ta denetleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talimatlar sundu.
Germencik Gişelerinde Uyuşturucu Madde Bulundu

Aydın'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta 50 sentetik uyuşturucu hap ve 5 gram esrar bulundu. Şüphelilerin uyuşturucu kullandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

