Haberler

Kütahya’da Kaçakçılık Suçları Önleniyor

YASA DIŞI MALZEMELERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 2 konut ve 1 iş yerinde toplamda 31 bin 600 adet dolu ve boş makaron ile 7 kilogram tütün ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADRİ İŞLEM

Operasyon kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il merkezinde A.Ç. ve T.K. isimli kişilere ait bulunan adreslerde arama yaptı. Bu çalışmanın sonucunda, ayrıca 2 adet manuel sigara sarma makinesi de ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheli kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Antakya’da Bina Yıkımı Kamerada Gördü

Antakya'da depremde hasar gören 4 katlı bir bina, iş makinesiyle yıkıldı. Yıkım anı kameralarca görüntülendi.
Haberler

B. Bozgeyik, 23 Nisan’ı Kutladı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105. yıldönümünü mesajıyla kutladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.