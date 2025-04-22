Kütahya’da Kaçakçılık Suçları Önleniyor

YASA DIŞI MALZEMELERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 2 konut ve 1 iş yerinde toplamda 31 bin 600 adet dolu ve boş makaron ile 7 kilogram tütün ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADRİ İŞLEM

Operasyon kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il merkezinde A.Ç. ve T.K. isimli kişilere ait bulunan adreslerde arama yaptı. Bu çalışmanın sonucunda, ayrıca 2 adet manuel sigara sarma makinesi de ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheli kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.