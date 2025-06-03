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Kütahya’da Kadın Pencere Camını Silerken Düştü

DÜŞME OLAYI

Kütahya’da, pencere camını silerken 3. kattan düşen bir kadın ağır yaralandı. Yunus Emre Mahallesi Mescidi Aksa Caddesi’nde bulunan bir binanın 3. katında yaşayan 42 yaşındaki Nursel Karaca, dairesinin pencere camını temizlediği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

YARDIM ÇAĞRISI

Kadının yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın, ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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