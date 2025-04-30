Kütahya’da Kadın Üniversitesi Mezunları Mutlu

KADINLAR MEZUNİYET SEVİNCİ YAŞADI

Kütahya’da düzenlenen “Kadın Üniversitesi” programına katılan 20 kadın, mezuniyet sevinci yaşayarak kep attı. Türk Kızılay Kütahya Şubesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen bu program, köydeki kadınlara yönelik düzenlendi. İki gün süren etkinlikte, gönüllü akademisyenler çeşitli alanlarda eğitim verdi. Mezuniyet töreni, DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi’ndeki Eğitim Fakültesi’nde yapıldı.

DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, törende yaptığı konuşmada üniversitenin kapılarının herkese açık olduğunu vurguladı. Kadınları üniversitede ağırlamaktan duydukları mutluluğu ifade eden Kahraman, “İnşallah kadınlarımız da bizlerden memnun kalmışlardır. Bizim kapılarımız her zaman kadınlarımıza açık. Programa katılan kadınlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Kütahya Şubesi Kadın Kolları Başkanı Halime Killik ise, “Kadın Üniversitesi” etkinliği ile hayatın zorluklarına rağmen dimdik duran ve öğrenmeye açık kadınları üniversite ortamıyla buluşturmanın sevinci içinde olduklarını belirtti. Kadınlara psikososyal destek sunmayı hedeflediklerini dile getiren Killik, “Bu etkinliği Yaylıbaba köyünden 20 kadınımızla gerçekleştirdik. Kadınlarımıza çocuklarının veya torunlarının bulunduğu bu üniversite ortamlarında bulunarak, heyecanlarına ortak olmalarını amaçladık. Eğitim sürecinin sonunda Kütahya kültür turu da düzenledik.” ifadesini kullandı. Killik, Kadın Üniversitesi etkinliğinin diğer köylerdeki kadınlar için de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Törenin ardından protokol üyeleri, kadınlara katılım belgesi ve temsili mezuniyet belgelerini takdim etti. Diplomalarını alan 20 kadın, kep atarak hayatlarının bu özel anını kutladı.