Kütahya’da Kar Kalınlığı 40 Santimetreyi Buldu

KÜTAHYA’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kütahya’da, kar yağışı devam ediyor. Domaniç’te hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düşüyor. Aralıklarla yağan kar nedeniyle, 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşıyor.

YOLDA KALAN ARAÇLARIN SAYISI ARTIYOR

Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Bursa’nın İnegöl ilçesine giden Kocayayla geçidinde çok sayıda araç yolda kalıyor. Ağır vasıta ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmiyor.