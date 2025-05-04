Kütahya’da Karavan Ve Minibüs Çarpıştı

Trafik Kazası Sonucu Yaralı Var

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, karavan ve minibüsün çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Alınan verilere göre, R.K. (79) tarafından yönetilen KLE QG 740 plakalı karavan, Tavşanlı’dan Emet yönüne doğru ilerlerken, Derecik kavşağına geldiği sırada anayola çıkmaya çalışan C.S. (69) idaresindeki 43 UE 928 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bu trafik kazasında, KLE QG 740 plakalı karavanda bulunan A.T. (86) yaralı duruma düştü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Yaralı kişi, 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.