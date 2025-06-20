Kütahya’da Karne Dağıtımı Yapıldı

KARNE DAĞITIM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Tepecik Beldesinde karne dağıtım töreni yapıldı. Bu etkinlik sonrası AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, beldelerin mahalle olarak bağlanmasıyla ilgili iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Törene katılan milletvekili Mehmet Demir, basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı.

KANUN TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve beldeleri etkileyen kanun teklifi hakkında bilgi veren Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, çıkan kanunun yeni olmadığını belirtti. Çeşitli haberlerin doğru olduğunu kabul eden Demir, ancak beldelerde böyle bir bağlanma çalışmasının mevcut olmadığını ve kurumların bu konuda hazırlık yapması gerektiğini ifade etti. Kütahya Milletvekili Demir, bu üç beldede yaşayanların rahat olmasını istedi.

Demir, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Kütahya ve Tavşanlı’da beldelerin ilçeye bağlanması hakkında bilgiler var. Gazetenin yaptığı haber aslında doğru. Bu doğruluk zaten olan bir kanunun tekrar anayasa mahkemesinin kurallarına uygun hale getirilmesi için yapılan bir düzenleme. Yeni çıkan bir kanun değil. Tepecik, Tunçbilek ve Kuruçay’ın bağlanması konusunda herhangi bir çalışma yok. Bu tüm Türkiye’de ilçeler ve beldeler için geçerli bir kural. Bu bağlamda, yalnızca anayasa mahkemesinin belirttiği eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla meclis gündemine alınarak düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla yeniden kanunlaşması söz konusu. Bu konuda Tunçbilek, Tepecik ve Kuruçay’ın bağlanması ile ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığını halkımıza bildirmek isteriz. Bu durum gerçekleşirse, ilgili kurum ve kuruluşların önceden çalışma yapması lazım. Biz burada bağlayalım gibi bir durum yok. Bu süreç kurallar çerçevesinde ilerlemeli. Halkımız müsterih olsun. Herhangi bir sorun yok.”