Kütahya’da Kaybolan Genç Kız Bulundu

NAKİS VE CİNAYET OLAYININ ORTAYA ÇIKMASI

Kütahya’da bir yıldır kayıp olan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur’un, dayısı Yaşar T. tarafından cinsel istismara uğrayıp sonrasında öldürüldüğü, birlikte yaşadıkları evin girişindeki kuyuya atıldığı belirlendi. Üzeri betonla kapatılan bu kuyuya yapılan kazılarda genç kızın cesedi bulundu. Nagihan Uyğur’un babası Mehmet Uyğur’u öldürdüğü iddiasıyla tutuklu olan dayı Yaşar T.’nin de içinde bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı ve 8’i tutuklandı.

KAYIP BAŞVURUSU VE İDDİALAR

H.E.T. (22), Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne başvurarak kardeşi Nagihan Uyğur’un yaklaşık 1 yıldır kayıp olduğunu bildirdi. H.E.T., kız kardeşinin en son geçen yıl nisan ayında evden ayrıldığını ve Eskişehir’deki barlarda çalıştığını belirtti. O tarihten bu yana kendisinden haber alamadığını ifade etti. Kayıp başvurusunun hemen ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çok sayıda kişinin ifadesi alındı ve Nagihan Uyğur’un, dayısı Yaşar T. ile birlikte kaldığı evde yaşamını yitirmiş olabileceği bilgisi elde edildi.

CESEDİN BULUNMASI VE SÜREÇ

Polis ekipleri, Nagihan Uyğur’un cesedinin bulunduğu evin 2024 yılı ağustos ayında 1 milyon liraya başkasına satıldığı bilgisine ulaştı. Nagihan Uyğur’un cesedinin betona kapatılmış kuyudan çıkarılması sürecinde, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla yapılan kazı çalışmaları sonuç verdi ve ceset, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Nagihan Uyğur’un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında Yaşar T., eşi Havva T., imam nikahlı eşi Emine Ç., kayınbiraderi Osman Ç., ve diğer akrabalar yer alıyor. Polisteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli Kütahya Adliyesi’ne sevk edildi. Kız kardeş G.U. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLE İÇİNDEKİ CİNAYET BAĞLANTILARI

Yaşar T.’nin, Nagihan Uyğur’un babası Mehmet Uyğur’un 2011 yılında Hatay’da öldürülmesiyle ilgili soruşturmada firari olduğu ve bu yıl içinde yakalanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. Buna ek olarak, Nagihan Uyğur’un annesi Hatice Uyğur’un eşini tabancayla öldürdüğünü itiraf ederek 2018 yılında tutuklandığı bilgisi geldi.

İDDİALARDAN BİRİ TOPLANTI VE İNFAZ KARARI

Soruşturmada yapılan ifadelere göre, Nagihan Uyğur’un dayısı tarafından cinsel istismara uğradığı, bu durumun aile yakınları tarafından da bilindiği öne sürüldü. 2023 yılı eylül ayında Yaşar T. liderliğinde evde düzenlenen toplantıda, Nagihan Uyğur için ‘infaz’ kararı alındığı ve sonrasında genç kızın ip ile boğulup kuyuya atıldığı iddia edildi. Hatice Uyğur’un iki kızı ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teslim edilerek devlet korumasına alındı. Soruşturma devam ediyor.