Kütahya’da Kayıp Genç Kız Bulundu. 7 Şüpheli Tutuklandı. Gözaltındakiler Soruşturuluyor. 4 Çocuk Koruma Altında. Cinayet Büro Çalışıyor. Emniyet İzolasyon Tespit Etti

KAYIP GENÇ KIZIN CİNAYETİ ORTAYA ÇIKTI

Kütahya’da Nisan 2024’ten beri kayıp olan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur’un cinayete kurban gittiği belirlendi. Yapılan araştırmalar neticesinde, genç kızın cesedi, ailesine ait bir evin bahçesindeki kuyuda bulundu. Olayla bağlantılı olarak 7 şüpheli tutuklandı.

AİLE BİREYLERİNDEN ŞOK EDİCİ İFADELER

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’ne 4 Mayıs 2025 tarihinde başvuran H.E.T., kardeşi Nagihan Uyğur’dan bir yıldır haber alamadığını bildirdi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp şahsı bulmak için kapsamlı bir araştırma yürüttü. Soruşturma sırasında, aile bireylerinden O.Ç.’nin ifadesine başvuruldu. O.Ç., Nagihan Uyğur’un dayısı Y.T. tarafından geçmişte cinsel istismara uğradığını ve bunun ailenin bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Aile üyeleri, olayın duyulmasından korkarak 2023 yılının Eylül ayında Nagihan Uyğur’u ortadan kaldırma kararı aldı.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

O.Ç., verdiği ifadede Ekim 2023’te dayı Y.T.’nin Nagihan’ı iple boğarak öldürdüğünü ve cesedi evin bahçesindeki bir kuyuya attığını belirtti. O.C., cesedin üzerinin moloz ve betonla kapatıldığını, bu süreçte kendisinin de yardım ettiğini ifade etti. Cinayetin işlendiği Börekçiler Mahallesi’ndeki evin 2024 yılında 1 milyon TL’ye satıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, 8 Mayıs sabahı olay yerinde yaptığı kazı çalışmasında, kayıp Nagihan Uyğur’a ait cesedi buldu. Ceset, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.T. ve O.Ç. adlı şahıslardan 7’si mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 15 yaşındaki G.U. savcılıktan serbest bırakılırken, ailedeki 4 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yapılan araştırmalarda, aile fertlerinin geçmişte işlenen başka cinayetlerle de bağlantılı olduğu belirlendi. Nagihan Uyğur’un babası Mehmet Uyğur’un 2011 yılında kaybolduğu, daha sonra kardeşi Y.T. ve yeğeni H.U. tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Y.T.’nin bu olaydan sonra uzun süre firari olarak yaşadığı ve en son 2021 yılında Kütahya’ya taşındığı tespit edildi. Emniyet yetkilileri, ailenin toplumdan izole bir şekilde yaşadığını, sosyal medya uygulamaları dışında iletişim yöntemi kullanmadığını ve Kütahya’da depremzede olduklarını belirterek kimliklerini gizlediklerini ifade etti. Soruşturma halen devam ediyor.