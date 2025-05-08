Kütahya’da Kayıp Hayvanlar Bulundu

KAYBOLAN HAYVANLARIN BULUNMA SÜRECİ

Kütahya’nın Soğukçeşme köyünün ormanlık alanında, 3 gün önce kaybolan 19 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan bir bölgede dron ile tespit edilerek sahibine teslim ediliyor. Merkez İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanındaki Soğukçeşme köyünde, 3 gün önce saat 11.20 sıralarında kaybolan hayvanlarla ilgili ihbar sonrası Jandarma Asayiş Timi ve Komando Bölük Komutanlığı ekipleri harekete geçiyor.

Ekipler, kaybolan büyükbaşların yerini belirlemek amacıyla dron ile arama faaliyetine başlıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp hayvanlar, bulundukları yerden 5 kilometre uzaklıkta tespit ediliyor. Jandarma ekipleri, kaybolan 19 büyükbaş hayvanı eksiksiz bir şekilde sahibine teslim ediyor.