Kütahya’da Kaza, 1 Ölü, 5 Yaralı

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TARLAYA DEVİLDİ

Kütahya’nın Emet ilçesinde, bir otomobilin kontrolden çıkıp tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Emet Hisarcık yolu üzerindeki Doğanlar köyü yolunda gerçekleşti. Lütfü E. yönetimindeki 14 BS 582 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya düştü.

KAZADA YARALANANLAR VE MÜDAHALE

Kazada otomobil sürücüsü Lütfü E. (49) ile birlikte araçta bulunan H.T., E.E. (18), F.E. (16), A.E. (10) ve H.E. (41) yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak, yaralılardan H.T. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Olay, bölgedeki trafik güvenliği açısından dikkat çeken bir durum oluşturdu.