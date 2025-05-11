Kütahya’da Kaza Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA SONRASI HASTANEDE MÜŞAHEDE KALMAYI REDDETTİ

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan sürücü, muayene sırasında müşahede altında kalmayı kabul etmedi. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki Halil İnan, kendi aracıyla hafif çaplı bir kaza yaptıktan sonra gece geç saatlerde Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonrasında doktorların önerisinde bulunduğu müşahede altında kalmayı reddederek evine döndü.

SABAH SAATLERİNDE FENALAŞTI

İki çocuk babası Halil İnan, sabah saatlerinde evinde fenalaşarak 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İnan’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

OLAYIN GEREKEN ARAŞTIRMALARI YAPILIYOR

Olayın ardından, Halil İnan’ın kazadan sonra gösterdiği davranış ve hastanede müşahede altında kalmayı reddetmesi üzerine yapılan incelemeler sürüyor. Bu trajik olay, sağlık alanında dikkat edilmesi gereken hususları gündeme getiriyor.