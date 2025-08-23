Kütahya’da Kaza, Kadın Hayatını Kaybetti

KAZADA AĞIR YARALANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kütahya’nın Emet ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 77 yaşındaki kadın ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde Emet ilçesinden Hisarcık yönüne giden Lütfü E. (49) yönetimindeki 14 BS 582 plakalı araç, Doğanlar köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı ve tarla içerisine uçtu.

Kazada Yaralananlar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından araçta bulunan sürücü Lütfü E. ve yolcular Halime Türkaslan (77), E.E. (18), F.E. (16), A.E. (10) ve H.E. (41), Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı. Ancak ağır yaralı olan Halime Türkaslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.