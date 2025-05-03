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Kütahya’da Kazalar KGYS Kameralarıyla Görüntülendi

KAZALARIN KAMERALARA YANSIMASI

Kütahya’da, çeşitli noktalarda meydana gelen 4 ayrı trafik kazası aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle yaşandı. Bu kazalar, kentin farklı bölgelerine yerleştirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile kaydedildi.

AŞIRI HIZ VE DİKKATSİZLİK BELİRGİN

KGYS kameralarına yansıyan görüntüler, kazaların büyük çoğunluğunun aşırı hız, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmaması sonucu gerçekleştiğini gösteriyor. Kütahya’da meydana gelen bu olaylar, sürücülerin dikkatli olmalarının önemine bir kez daha vurgu yapıyor.

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