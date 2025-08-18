Kütahya’da Kick Boks Başarısı Elde Edildi

KÜTAHYA’DA KICK BOKS TURNUVASI DÜZENLENDİ

Kütahya’da gerçekleşen Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası, 20 ilden 800’e yakın sporcunun katılımıyla yapıldı. Bu organizasyon, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kick Boks İl Temsilciliği iş birliği ile gerçekleştirildi. Turnuva, Yeni Spor Salonu’nda yoğun bir katılımla düzenlendi.

Eskişehir temsilcisi Metehan Kaya, turnuvada 57 kilogram kategorisinde mücadele etti. Düzenlenen müsabakalarda derece elde eden Kaya, kazandığı başarıyla kentinin gururu oldu. Bu turnuva, katılımcılara yeteneklerini sergileme fırsatı sunarken, kick boks sporunun gelişimi açısından da önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.