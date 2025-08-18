Haberler

Kütahya’da Kick Boks Başarısı Elde Edildi

KÜTAHYA’DA KICK BOKS TURNUVASI DÜZENLENDİ

Kütahya’da gerçekleşen Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası, 20 ilden 800’e yakın sporcunun katılımıyla yapıldı. Bu organizasyon, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kick Boks İl Temsilciliği iş birliği ile gerçekleştirildi. Turnuva, Yeni Spor Salonu’nda yoğun bir katılımla düzenlendi.

Eskişehir temsilcisi Metehan Kaya, turnuvada 57 kilogram kategorisinde mücadele etti. Düzenlenen müsabakalarda derece elde eden Kaya, kazandığı başarıyla kentinin gururu oldu. Bu turnuva, katılımcılara yeteneklerini sergileme fırsatı sunarken, kick boks sporunun gelişimi açısından da önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Siverek’te traktör devrildi, sürücü yaralı

Siverek'te Mustafa Ekinci'nin kullandığı traktör köprüden düştü. Kaza sonrası sürücü yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Sinop’ta Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

Sinop’un Gerze ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda, 30 litre etil alkol bulundu ve bir kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.