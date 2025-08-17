Kütahya’da Kick Boks Turnuvası Tamamlandı

KUTAHYA’DA SPORUN BİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Kütahya’da düzenlenen Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası, 20 ilden 800’e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuva, Kütahya Yeni Spor Salonu’nda, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kick Boks İl Temsilciliği işbirliğinde yapıldı. 17’nci İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası, kapanış seremonisiyle tamamlandı.

VALİ’DEN KUTLAMALAR VE TEŞEKKÜR

Kütahya Valisi Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, çeşitli illerden gelen sporcuları Kütahya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Işın, “Sporun birleştirici gücüyle Kütahya’mızda gerçekten güzel bir organizasyon daha gerçekleştiriliyor. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

KÜTAHYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ise, her branşta olduğu gibi kick boksta da Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti. Organizasyon, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarının takdim edilmesiyle sona erdi.