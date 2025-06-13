Kütahya’da Kitap Yarışması Ödülleri Verildi

ETKİNLİĞİN AMACI

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube ile Genç Memur-Sen Kütahya İl Temsilciliği’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen “Bir Bilenle Bilge Nesil” kitap okuma ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleşti. Kütahya genelindeki ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen bu yarışmanın finali ve ödül töreni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Salonu’nda yapıldı. Gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanması ve düşünce dünyalarını geliştirmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

ÖDÜL TÖRENİNE KATILIM

Törene, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aydın, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Fatih Köse, AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi Üyesi Muhterem Kılıç, Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tunahan Çam, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, SGK İl Müdürü İsmail Sayar, önceki dönem İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Fatih Ortaokulu Müdürü Serdar Okur ve birçok kurum temsilcisi ile eğitim çalışanı katıldı.

ÖDÜLLER VE VURGULAR

Öğrencilerin başarılarının ödüllendirildiği programda, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Törende yapılan konuşmalar, kitap okuma alışkanlığının önemi üzerinde durdu ve bu tür projelerin gençlerin gelişiminde oynadığı kritik rol vurgulandı. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.