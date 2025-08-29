Kütahya’da Kızıl Tilki İşçilerin Maskotu

KIZIL TİLKİ İŞÇİLERİN MASKOTU OLDU

KÜTAHYA’da yaklaşık 7 aydır linyit işletmesinin yemekhane bölümüne gelen bir kızıl tilki, işçilerin gözdesi haline geldi. Her gün düzenli olarak işletmeye uğrayan tilki, işçilerin ayırdığı yemeklerle besleniyor. Tavşanlı ilçesindeki Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Garp Linyitleri İşletmesi’nin yemekhane bölümünde, 7 ay önce bu alana gelmeye başlayan tilki, işçilerin yemek vermesiyle her gün gelmeyi alışkanlık haline getirdi.

HER GÜN MİSAFİR OLAN TİLKİ

Aylardır kesintisiz bir şekilde çalışanların arasında yer alan tilki, işçilerin maskotu oldu. Günün belirli saatlerinde yemekhane bölgesine uğrayan tilki, işçiler tarafından ayırılan yemekleri yiyor. Yemekhane çalışanı Kamil Yüksek, cep telefonuyla görüntüledikleri tilkinin artık işletmenin bir parçası olduğunu belirterek, “Tilki 7 aydır buraya geliyor. Sürekli yanımıza gelmesine biz de şaşırıyoruz ve bizden hiç kaçmıyor. Artan yemekleri ona veriyoruz, bazen kendi cebimizden yiyecek alıp, besliyoruz. Tamamen buraya ait bir tilki oldu. Ben de hayatımda ilk kez tilki besliyorum. Çok hoş bir duygu. Kimseye zarar vermiyor, avucumuzdan bile yemek yiyor. Karnını doyurup, bazen gözden kayboluyor, sonra tekrar geliyor” dedi.