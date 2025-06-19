Kütahya’da Konser Düzenlendi Yoğun İlgiyle

KUTAHYA’DA KONSER ETKİNLİĞİ

Kütahya’da, Türk Hava Kuvvetleri’nin 114. yıl dönümü dolayısıyla Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen “Ordu millet el ele” konseri büyük ilgi gördü. Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu tarafından seslendirilen eserlerle davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Konserin ardından Vali Musa Işın, bando ekibine teşekkür etti. Işın, bu gibi etkinliklerin asker ile halk arasındaki gönül bağlarını güçlendirdiğini ifade etti ve bando personeline günün anısına hediyeler takdim etti.

Programa, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Vedat Kültür ve çok sayıda vatandaş katıldı.