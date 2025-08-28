Kütahya’da Konser Yoğun İlgi Gördü

KÜTAHYA’DA YOĞUN İLGİ GÖREN KONSER

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dahilinde bir Tugay Bandosu konseri düzenledi. Etkinlik, alışveriş yapan vatandaşların yoğun ilgisini çekti. AVM’de gerçekleştirilen konserde, seslendirilen marşlar ve şarkılar, katılımcılara zaferin coşkusunu yaşattı.

VATANDAŞLAR EŞLİK ETTİ

Konsere katılanlar, bando tarafından çalınan eserlere hep birlikte eşlik etti ve o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Konserin sonunda bando, uzun süre alkışlandı. Vatandaşlar, etkinliğin çok beğenildiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinliği Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş da takip etti.