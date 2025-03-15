Kütahya’da Küpecik Geleneği Yaşatıldı

KÜPECİK GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Kütahya’nın kültürel mirası olan Küpecik geleneği, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nda düzenlenen etkinlikte canlı bir şekilde yaşatıldı. AK Parti Kütahya İl Başkanlığı ve İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen “Ramazan Sevinci Çocuk Atölyesi” etkinliği, çeşitli renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklara Ramazan’ın manevi havasını sevdirmek için gerçekleştirilen etkinlikte boyama, mani söyleme ve Kütahya’ya ait geleneksel “Küpecik” etkinlikleri yapıldı. Çocuklar, tekne orucu tutmaya teşvik edilirken iftar saatinde onlara özel ikramlar sunuldu. Etkinliğin öne çıkan bölümlerinden biri, “küpecik” geleneğinin sürdürülmesi oldu. Çocuklar, maniler eşliğinde AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler’in kapısını çaldı. Kapıyı açan Erenler, geleneğe uygun olarak çocuklara harçlıklarını kişisel olarak takdim etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, çocukların Ramazan ayının manevi değerlerini kavramalarına yardımcı olmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti. Erenler, “Toplantı salonumuzu çocuklarımız için hazırladık ve Ramazan sevgisini onlara aşılamak istedik. Katılım çok yoğundu, 61’e yakın başvuru aldık ve talepler devam ediyor. Çocuklarımızın orucu sevmesi, Ramazan’ı gelenekleriyle öğrenmesi bizim için çok önemlidir. Tekne orucu tutan çocuklara temsili iftar verdik ve diş kirası dağıttık. Geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da etkinliğe katılarak çocuklarla bir arada oldu. Bayırcı, etkinliğin titizlikle planlandığını aktararak, “İl Başkanlığımız ve Kadın Kollarımız, çocuklarımız için çok anlamlı bir program düzenledi. Yaklaşık 60 evladımız burada Ramazan’ın ruhunu hissediyor. Onlar bizim geleceğimiz ve onların neşesi bizim en büyük mutluluğumuz. Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, bizim için en büyük kazançtır” şeklinde konuştu.

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevdenur Karabacak Çakıcı, etkinlikle ilgili açıklamasında, çocuklara Ramazan’ı daha yakından tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti. “Tekne orucu tutmalarını teşvik ettik, iftar için sevdikleri ikramları hazırladık. Ramazan hikayeleri anlattık, bilmeceler sorduk, hediyeler verdik. Parti binamızda onların hazırladığı süslemeleri astık ve şenlik havası oluşturduk. Davullar eşliğinde maniler söyledik. Amacımız, Ramazan’a dair içlerinde bir aşk ve sevgi oluşturmak” diyerek düşüncelerini ifade etti.

Etkinlik büyük ilgi gördü ve bu sayede çocuklara eğlenceli, öğretici bir Ramazan deneyimi sunuldu. AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, önümüzdeki hafta düzenlenecek benzer etkinliklere tüm çocukları davet etti.