Kütahya’da Mangal Yapıldı, Yangın Yok

Olayın Gelişimi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, bir çatı katından duman yükseldiği ihbarı, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Olay, Hanımçeşme Mahallesi Selin Sokak’taki üç katlı bir apartmanda meydana geldi. Çatı katından gelen yoğun duman, çevredeki vatandaşların endişesini artırdı ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdiler.

Beklenmedik Durum

İhbar üzerine olay yerine hızlıca yönlendirilen itfaiye, ambulans ve polis ekipleri, geldiklerinde karşılaştıkları ateşin kaynaklandığı yerin bir yangın olmadığını fark ettiler. Çatıda yangın belirtisi bulamayan ekipler, dumanın aslında bir grup insanın çatı katında mangal yapmasından kaynaklandığını keşfettiler. Ekipler, durumu doğruladıktan sonra müdahaleyi sonlandırdılar.