Haberler

Kütahya’da Mangal Yapıldı, Yangın Yok

Olayın Gelişimi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, bir çatı katından duman yükseldiği ihbarı, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Olay, Hanımçeşme Mahallesi Selin Sokak’taki üç katlı bir apartmanda meydana geldi. Çatı katından gelen yoğun duman, çevredeki vatandaşların endişesini artırdı ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdiler.

Beklenmedik Durum

İhbar üzerine olay yerine hızlıca yönlendirilen itfaiye, ambulans ve polis ekipleri, geldiklerinde karşılaştıkları ateşin kaynaklandığı yerin bir yangın olmadığını fark ettiler. Çatıda yangın belirtisi bulamayan ekipler, dumanın aslında bir grup insanın çatı katında mangal yapmasından kaynaklandığını keşfettiler. Ekipler, durumu doğruladıktan sonra müdahaleyi sonlandırdılar.

ÖNEMLİ

Haberler

Abdullah Güler, CHP’yi eleştirdi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kars'taki buluşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert eleştirilerde bulundu. Özel'in hakkında çıkan yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi.
Haberler

Edirne’nin Hayvancılığı Modernleşecek Proje İle

Edirne’de 'Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Projesi' hayvancılık sektörünü modernize ederek şehrin damızlık düve üretiminde öncü olmasını amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.