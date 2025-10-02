Haberler

Kütahya’da Motosiklet-Otomobil Çarpışmasında İki Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMALAR

Kütahya’nın Emet ilçesinde, bir motosikletin otomobile çarpması sonucunda iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, A.Ö. tarafından yönetilen 16 AL 731 plakalı otomobil, kavşakta yola çıktığı sırada karşı yönden gelen O.P. tarafından yönetilen 64 ACV 910 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrasında durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve emniyet ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü O.P. ve motosikletteki yolcu A.A., ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

