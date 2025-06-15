Kütahya’da Motosiklet Otomobile Çarptı

KAZA ANINDA MEYDANA GELEN OLAY

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, Hisarcık 82. Yıl Mahallesi’ndeki TOKİ konutları civarındaki kavşakta gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü H. İbrahim M. (21) idaresindeki 43 PA 372 plakalı motosiklet, Harun A. (45 NR 718) yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H. İbrahim M. olay yerine intikal eden 112 Acil Servisi ekiplerince Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.