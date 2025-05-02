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Kütahya’da Nermin Aksu Yaralandı

KAZA ANI VE YARALANMA

KÜTAHYA’da üst geçit yerine çevreyolundan geçmek isteyen 61 yaşındaki Nermin Aksu, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolundaki Tren Garı kavşağında meydana geldi. 69 yaşındaki Ahmet Kara yönetimindeki 43 FK 340 plakalı otomobil, 50 metre ileride yer alan üst geçidi kullanmak yerine çevreyolundan karşıdan karşıya geçmeyi tercih eden Nermin Aksu’ya çarptı.

AİLE VE SAĞLIK DURUMU

Kazayı görenlerin yaptığı ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aksu’ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı kadın, daha sonra Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, Aksu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ahmet Kara, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

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