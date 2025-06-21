Kütahya’da Öğrenciler Kimlik Aldı

ÖĞRENCİLERİN KİMLİK SORUNUNA HIZLI MÜDAHALE

Kütahya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu öncesi, kimliğini kaybeden ve sınava yetişememe riski taşıyan öğrenciler, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde sınava zamanında girebildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi’ne gelen 6 farklı alandaki 5 öğrenci, sınav merkezi önünde kimlik belgesinin olmadığını fark etti.

POLİS EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Durumu görevli personele ileten öğrencilere, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Şahin Timleri yardımcı oldu. Polis ekipleri, öğrencileri hızla Kütahya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı. Ayrıca, bir öğrenci sınava yetişememe ihtimali üzerine motosikletli ekip tarafından sınav merkezine ulaştırıldı ve sınavın başlamasına dakikalar kala bu öğrencinin salona girişini sağladı.

ÖRNEK MÜDAHALE TAKDİR TOPLADI

Polisinin zamanla yarışan bu hızlı müdahalesi, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından takdirle karşılandı. Bu tür durumların, özellikle sınav zamanlarında yaşanabileceği düşünüldüğünde, polis ekiplerinin etkin müdahalesi, sınav sürecinin sorunsuz geçmesini sağladı.