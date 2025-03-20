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Kütahya’da Öğretmenler Okul Kapısını Boyadı

ÖĞRETMENLERDEN OKULA DESTEK

Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki Atatürk İlkokulunda görevli öğretmenler, okulun dış giriş kapısını boyadı. 163 öğrencinin eğitim aldığı bu okulda, müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenler ders saatleri dışında, boyası eskimiş giriş kapısını yenilemek için fırça ve sprey boyayı ellerine aldı.

EĞİTİMDE GÖNÜLLÜLÜK

Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan öğretmenler, hem okulu güzelleştirmek hem de öğrencilerine örnek olmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdi. Bu gibi etkinlikler, eğitimde gönüllülüğün ve dayanışmanın önemini vurguluyor.

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