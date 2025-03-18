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Kütahya’da Okul Sporlarında Büyük Başarı

ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI GURUR KAYNAĞI OLDU

TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul sporları alanında Türkiye genelinde elde ettikleri başarılarla dikkatleri üzerine çekti. Okul Sporları Kick Boks branşında 57 kilo kategorisinde Türkiye 3.’sü olan Ahmet Kocaman ve Grekoromen Güreş 51 kilo kategorisinde Türkiye 3.’sü olan İbrahim Sönmez, Kütahya’yı onurlandırdı. Bu önemli başarıyı kutlamak amacıyla Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde öğrencilerle bir araya geldi.

TEBRİK PLAKETLERİ TAKDİM EDİLDİ

Gerçekleşen buluşma sırasında, başarılı sporculara tebrik plaketleri verildi. Öğrencilere, emekleri ve azimleri için teşekkür edildi. Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, öğrenciler ile yaptığı konuşmada, “Sporun disiplin, özveri ve kararlılık gerektirdiğini biliyoruz. Sizler bu zorlu yolda başarıya ulaşarak örnek oldunuz. Bu başarılar sadece kişisel değil, aynı zamanda bölgemiz ve okulumuz için büyük bir gurur kaynağıdır. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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