Kütahya’da Okullar Tatil Edilecek Mi?

YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarılar sonrasında, Türkiye’nin pek çok bölgesinde yağış etkili olmaya başladı. Kütahya’da ise okulların tatil olup olmayacağı yönünde soru işaretleri bulunuyor. Meteoroloji, birçok il için daha yoğun kar yağışı uyarlarında bulundu.

KÜTAHYA’DA TATIL DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla yüksek kesimlerde, özellikle Doğu Karadeniz’de, güney ve güneybatı yönlerden güçlü rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar sebebiyle ulaşımda aksaklıklar, çatı uçmaları, iç bölgelerde toz savrulması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmalı.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARILARI

Batı Karadeniz’in batısında, rüzgarın 19 Mart Çarşamba öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmekte. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz, yani Kütahya-Samsun arasındaki bölgede de 19 Mart Çarşamba öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan benzer kuvvette rüzgarlar yaşanacak. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava ile birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don olayı bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kısımları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında, 19 Mart 2025 Çarşamba gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don olayının, bu günlerde gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer güçlü olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle ilgilenen vatandaşların bu tehlikeye karşı tedbirli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün il ve ilçeler için yaptığı sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

KÜTAHYA VALİLİĞİNDEN BEKLENTİLER

19 Mart Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar bölgesinde kuvvetli ve zaman zaman tam fırtına (70-90 km/saat) etkili olacak. Bununla birlikte ulaşımda aksaklıklar, çatı uçmaları ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Kütahya Valiliği’nden henüz 19 Mart Çarşamba ile ilgili bir tatil duyurusu yapılmadı.