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Kütahya’da Operasyon: 13 Şüpheli Tutuklandı

SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON

Kütahya’da, organize suç örgütüyle ilgili yürütülen operasyonda 13 şüpheli tutuklandı. Bu operasyon, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silah ticareti, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçları içeriyor. Kütahya, Edirne ve Tekirdağ illerinde yapılan ara yakalamalarda, Kütahya ve İstanbul’da 9 ikamet ve 1 araçta gerçekleştirilen aramalarda önemli miktarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

TEKNİK İZLEME ÇALIŞMALARI

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, örgüt lideri B. T. önderliğindeki suç örgütüne karşı yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda, Kütahya, Edirne ve Tekirdağ’da ara yakalamalar yapıldı. KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ortaklaşa yürütülen çalışmalarda önemli bulgulara ulaştı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Kütahya ve İstanbul’da yapılan aramalarda toplamda 21 bin 557 adet sentetik ecza hap, 7 bin 930 adet ecstasy hap, 199,54 gram mmda, 9 adet tabanca, 5 adet şarjör, 2 adet namlu, 1 adet namlu üst kapağı ve 40 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.T. ve C.E. isimli toplam 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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