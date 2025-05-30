Kütahya’da Operasyonla 13 Şüpheli Tutuklandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Kütahya merkezli olarak düzenlenen operasyonda 4 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, liderliğini B.T. isimli şahsın (27) yaptığı iddia edilen suç örgütüne karşı bir çalışma başlattı. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda operasyon için harekete geçildi.

BASKINLAR VE GÖZALTILAR

Ekipler, Kütahya’nın yanı sıra İstanbul, Edirne ve Tekirdağ’da toplam 9 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler arasında B.T. ile birlikte R.K. (36), İ.E. (35), Y.C.Z. (22), S.K. (30), S.D. (32), S.T. (42), M.E. (53), Y.E. (22), R.A. (27), H.Ş. (37), Y.G.İ. (25) ve C.E. (27) yer aldı. Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda önemli miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

YASADIŞI MALZEMELERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Yapılan aramalarda toplam 29 bin 507 uyuşturucu hap, 199,54 gram sentetik uyuşturucu, 9 tabanca, 5 şarjör, 2 namlu ve 40 mermi bulundu. Gözaltına alınan 13 şüpheli, Kütahya’ya götürülerek ifadeleri alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘silah ticareti ve kaçakçılığı’ ve ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Savcılık sorgularının ardından şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi ve burada tümü tutuklandı. Operasyonun detayları, emniyet birimlerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.