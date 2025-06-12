Kütahya’da Orman Yangını Kontrol Altında

KONTROL ALTINA ALINAN ORMAN YANGINI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen orman yangını başarıyla kontrol altına alındı. Yangın, Tavşanlı’ya bağlı Derbent ve Kayarası köyleri arasında bulunan Meşeoluğu mevkiinde gerçekleşti. Ekiplerin anında müdahalesi sayesinde, yangın daha fazla yayılmadan önlendi. Yangın, yaklaşık 0.2 hektarlık bir alanı etkiledi ve müdahale için 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ile 10 personel bölgeye gönderildi.

HIZLI MÜDAHALE KİLİT ROL OYNADI

Ekiplerin, yangına ihbarın iletilmesinin ardından yalnızca 15 dakika içinde müdahale etmesi fazlasıyla dikkat çekti. Koordineli çalışmalar sayesinde alevler, kısa bir süre içinde söndürüldü ve hemen ardından soğutma işlemlerine geçildi. Bu hızlı ve etkili müdahale, potansiyel büyük bir felaketi önleyerek ormanlık alanın güvenliğini sağladı. Yangının nedenine dair ise henüz herhangi bir bilgi verilmedi.