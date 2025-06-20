Kütahya’da Orman Yangını Meydana Geldi

KÜTAHYA’DA YANGINLAR TARIM VE ORMAN ALANLARINI ETKİLEDİ

Kütahya’nın Simav ilçesinde, tarım alanlarından başlayıp ormanlık bölgelere ulaşan bir yangın gerçekleşti. Bu yangın sonucunda 8 dekarlık bir alan zarar gördü. Simav ilçesi Kalkan Boğazı mevkiinde gerçekleşen yangın, ziraat alanında başladıktan sonra ormanlık alana sıçradı ve kısa süre içinde kontrol altına alındı.

YANGINA MÜDAHALE EKİPLERİ HIZLA GÖREV YAPTI

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Simav Kalkan Boğazı mevkisinde, ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan, çıkan orman yangınına ekiplerimiz tarafından müdahale edildi. Yangına 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 7 pikap, 1 helikopter ve 49 personel ile hızlı ve etkin müdahale ile kontrol altına alınan yangında 8 dekarlık orman alanı zarar gördü” denildi. Bu açıklama, yangına karşı hızlı müdahaleyi ve hangi ekipmanların kullanıldığını gözler önüne seriyor.