Kütahya’da Otomobil Çarpma Kazası Yaşandı

KAZA ANINDA DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

Kütahya’da bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir kamyonete, ardından da kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

EHİLYETSİZ SÜRÜCÜNÜN YOLDAKİ TEHLİKEYİ ARTIRMASI

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde, ehliyetsiz olduğu öne sürülen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu durum, otomobilin önce yol kenarında park halindeki kamyonete çarpmasına, ardından da aydınlatma direğine çarpmasına neden oldu. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi ve bu sırada çevredeki bazı vatandaşlar otomobilin ve direğin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Kaza anı, çevredeki vatandaşların panikleyerek kaçma anlarını güvenlik kameraları kaydetti. Olayın ardından polis ekipleri, kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.