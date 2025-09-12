Kütahya’da Palet Üretimi Denetimi Yapıldı

DENETİMİN AMACI

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü, ahşap palet üretiminde kaliteyi artırmak amacıyla denetim gerçekleştirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları ve Orman Bölge Müdürlüğü uzmanları, ISPM-15 belgesine sahip olan ahşap palet üretimi yapan işletmeleri denetliyor.

ULUSLARARASI STANDARTLAR

Denetimlerin en önemli noktası, ihracata yönelik olarak üretilen paletlerin uluslararası standartlara uygunluğunu yerinde incelemek oldu. Bu süreç, hem üretim kalitesini artırmayı hedefliyor hem de uluslararası ticaretteki rekabet gücünü destekliyor.