Kütahya’da Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

KÜTAHYA’DA PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Kütahya’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınamak ve Gazze’ye destek sunmak amacıyla “Küresel vicdan yürüyüşü” gerçekleştirildi. Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde düzenlenen bu etkinlikte, bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Kütahya Belediyesi önünde toplandı. Etkinlik boyunca katılımcılar, ellerinde Filistin, Doğu Türkistan ve Türk bayrakları ile birlikte Atatürk Bulvarı üzerinden Zafer Meydanı’na yürüdü.

GAZZE’DEKİ SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKİLDİ

KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek amacıyla yola çıkan “Madleen” gemisinin yolculuğunu bir başlangıç olarak selamladıklarını söyledi. Gazze’de şu anda olağanüstü bir zulüm ve vahşi bir soykırımın devam ettiğini hatırlatan Balon, “Gazze artık bir şehir değil, bir hapishane, yetimhane, mezarlık halini almıştır. Ancak Gazze, direnişin, cihadın, izzetin ve şerefin simgesi olmayı sürdürmektedir.” şeklinde konuştu.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI YAPILDI

Balon, Gazze’deki insanların gıdaya, temiz suya, elektriğe ve ilaca erişim imkanlarının kalmadığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: “Her şeye rağmen teslim olmayan, diz çökmeyen bir halk var. İşte biz o halkın yanındayız. Bugün burada attığımız her slogan, taşıdığımız her pankart, sadece dayanışmanın değil, yerine getirmekten aciz kaldığımız sorumluluklarımızın da ifadesidir. Bu topraklarda adaletin ve merhametin uzun yıllar hüküm sürdüğü bir medeniyetin mirasçıları olarak susamayız, duramayız. Filistin’de yaşananlar yalnızca bir halkın değil, tüm insanlığın sınavıdır ve biz bu sınavda zalimin karşısında, mazlumun yanında saf tutmayı şeref biliriz.”

PROGRAM SONLANDI

Gazze ezgilerinin de seslendirildiği program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü İrfan Açık’ın dua etmesinin ardından sona erdi.